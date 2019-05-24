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صور.. استجابة لـ"اليوم السابع".. رفع تلال القمامة بقرية نهطاى بالغربية

الجمعة، 24 مايو 2019 04:26 م
صور.. استجابة لـ"اليوم السابع".. رفع تلال القمامة بقرية نهطاى بالغربية رفع تلال القمامة بقرية نهطاى بالغربية
الغربية - محمد طارق
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فى استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" بعنوان "تلال القمامة تحاصر قرية نهطاى بالغربية والأهالى تستغيث"، على الفور كلف اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أحمد النحال رئيس مجلس مدينة زفتى بسرعة رفع تلال القمامة وتنظيف مدخل الطريق الدولى بنهطاى.

ومن جانبه، صرح أحمد المحال، رئيس مركز ومدينة زفتى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المجلس يعمل على قدم وساق لتنظيف تلال القمامة بنهطاى، موضحا أن رفع تلك الأكوام والمتراكمه منذ أشهر سيحتاج بعض الوقت .

وأضاف أن المجلس سيرفع القمامه بأكملها على عدة مراحل، بجانب رفع القمامه الخاصه بمقلب زفتى العمومى، مشيرا إلى أن المجلس يتابع عدد من المشروعات فى وقت واحد.

 

جانب من رفع القمامة
جانب من رفع القمامة

 

جانب من رفع القمامه_1
جانب من رفع القمامه_1

 

رفع القمامة_1
رفع القمامة_1

 

رفع القمامه
رفع القمامه

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تلال القمامه

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