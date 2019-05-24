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صور.. إطلاق مبادرة "الجمعة الخضراء" احتفالا باليوم العالمى للبيئة بالإسكندرية

الجمعة، 24 مايو 2019 05:05 م
صور.. إطلاق مبادرة "الجمعة الخضراء" احتفالا باليوم العالمى للبيئة بالإسكندرية مهندسى الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتورهشام سعودى،اليوم الجمعة، من خلال لجنة الخطة الإستراتيجية وتنمية الموارد برئاسة الدكتور سامى درويش،مبادرة "نحو بيئة أفضل" وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى الذى تقوم به النقابة فى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للمجتمع السكندري.

تأتى المبادرة التى أطلقتها النقابة لتكون نموذج يحتذى به فى التطبيق على مستوى نقابات و نوادى المهندسين بالجمهورية؛ حيث تشمل المبادرة مشروع فصل وإعادة تدوير المخلفات بمقراتها المختلفة، لتكون مرحلتة الأولى فصل و بيع المخلفات لتكون المرحله الثانية للمشروع إعادة تدوير المخلفات، لتحقيق أهدافة المتمثلة فى تعظيم الإستفادة من المخلفات الناتجة من المقرات المختلفة للنقابة" كرتون، بلاستيك،ورق،.."واعتبارها مصدر حيوى لتنمية الموارد.

وفى سياق المبادرة التى أطلقتها النقابة واحتفالاً باليوم العالمى للبيئة، أقيمت فاعلية الجمعة الخضراء والتى شملت فعالياتها إقامة ندوتين توعويتين جاء ت الأولى فى  إطار التوعية والتثقيف البيئى عن مشروع فصل وإعادة تدوير المخلفات المقام بمقرات النقابة المختلفة؛ لتأتى الثانية للتوعية بالطاقة الخضراء والتنمية المستدامة.

وعلى هامش الندوات المقامة فى فعالية الجمعة الخضراء والتى نظمت تحت رعاية نادى المهندسين بالإسكندرية بالتعاون لجنة الخطة الاستراتيجية و تنمية الموارد وفريق

فريق عمل مجموعة من أجل المناخ، تم إقامة ورش عمل تلوين ورسم للأطفال فى الموضوعات الخاصة بالبيئة والمبادرة المطروحة فى احتفالات اليوم العالمى للبيئة.

 

مهندسى الإسكندرية (1)
نقيب مهندسى الإسكندرية

 

مهندسى الإسكندرية (2)
مهندسى الإسكندرية 

 

مهندسى الإسكندرية (3)
أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية 

 


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