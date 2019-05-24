صور.. أنصار جاكوب زوما فى جنوب أفريقيا يتظاهرون تحت شعار" قائد الفقراء"

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر أنصار الرئيس الجنوب الأفريقى السابق جاكوب زوما، اليوم الجمعة تحت شعار" قائد الفقراء" ، تزامنا مع مثول زوما أمام المحكمة العليا حيث يواجه اتهامات تشمل الاحتيال والفساد والابتزاز.

كان "زوما" البالغ 77 سنة، قد مثُل أمام المحكمة بتهمة تلقى رشاوى فى صفقة أسلحة بمليارات الدولارات مع شركة "تاليس" الفرنسية، أشرف عليها خلال العام 1999 حينما كان نائبا للرئيس.

أنصار زوما أمام المحكمة



أنصار زوما أمام المحكمة



أنصار زوما



توافد أنصاره على مقر المحكمة



جاكوب زوما



ريس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما



شعار قائد الفقراء