صور.. أطفال وفتيات وكبار بشوارع أسيوط يتحدون حرارة الجو بحثا عن لقمة العيش

أسيوط – هيثم البدرى

برغم تحذيرات خبراء الأرصاد، وما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى، والسوشيال ميديا عن الارتفاع الهائل لدرجات الحرارة لأقصى درجاتها، وخاصة محافظة أسيوط، هناك من يبحثون عن لقمة عيشهم وقوت أبنائهم ولا يبالون بما تكتبه المواقع والسوشيال ميديا فراحتهم الحقيقية هو سد جوع من يعولون فمنهم من حمل أقفاصا من الخبز على رأسة يتجول لبيعه ومنهم من حمل بضلعته على سيارة كارو أو سيارة ربع وفى النهاية الكل يبحث عن لقمة العيش.

وقال محمد مصطفى "بائع متجول"، أذهب يوميا للشادر بعد صلاة الفجر لشراء أجولة من الخضراوات لبيعها طوال اليوم وهو عملى الذى أعمل به يوميا ولا يوجد عمل غيره ونحن فى الشارع لا نبالى بالحر أو البرد فلقمة العيش لا تعرف الرفاهية ولا المراوح ولا التكييفات وبالرغم من الصيام، وارتفاع درجات الحرارة الكبيرة لكن فرحة أبنائك، وهم غير محرومين من طلباتهم اليومية أهم بكثير.

وأضاف مصطفى عثمان "بائع متجول من قرية درنكة" أن الله سبحانه ولا تعالى لا ينسى عبيده ويهون عليهم الحرارة والصيام فالحمد لله على نعمة الصحة والعافية التى جعلتنا نقف فى حرارة الجو ولا نشعر بها بالرغم من صيامنا وحرارة جو مرتفعة لا يتحملها بشر ولكننا نستعن بالله سبحانه وتعالى ، ونتوكل على الله فى كل الأمور وهو معيننا ، ولا يوجد أمامنا غير هذه المهنة التى توارثناها أبا عن جد ووجدنا فيها ما يسد حاجة أبنائنا والله المستعان فى كل الأمور .

وأوضح سلمان على "بائع متجول"، أن حرارة الجو الكبيرة التى لم نشهدها من سنوات مضت أثرت بشكل كبير على وجود الزبون فى الشارع الذى كان يأتى إلى عربات الباعة الثابتة ببعض الأسواق مما جعل الكثيرين منا يستأجر سيارات ربع نقل وخاصة بائعى البطيخ والخضروات والفاكهة ويمرون بها على المنازل حتى نصل للزبون فى منزله وذلك حتى يمكننا بيع منتاجاتنا التى تتعرض للتلف فى نهاية اليوم لأن نسبة الفاقد فى الخضراوات والفاكهة كبيرة.

يذكر أن محافظة أسيوط واحدة من المحافظات التى تتعرض لارتفاع هائل فى درجات الحرارة كما قام اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط برفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تخطت الـ 48 درجة مئوية والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات اصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسباً لنشوب حرائق.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام باجراءات السلامة وتوخى الحذر وخاصة سائقى المركبات على الطرق الرئيسية لافتًا الى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز وكافة الجهات وقطاعات الخدمات لمواجهة موجة الطقس الحارة فضلا عن استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و "الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط" على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.























































