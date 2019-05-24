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صور.. آلاف يتظاهرون فى عواصم العالم من أجل الحفاظ على البيئة

الجمعة، 24 مايو 2019 08:34 م
صور.. آلاف يتظاهرون فى عواصم العالم من أجل الحفاظ على البيئة مظاهرات الحفاظ على البيئة فى عواصم العالم
كتب محمد تهامى زكى
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انتفض الآلاف من الطلاب المتظاهرين فى العديد من دول وعواصم العالم، للمطالبة بحماية كوكب الأرض من الانبعاثات الحرارية التى تسبب احتباس الحرارة وتتغير المناخ.

 

ووفقا لـ"يورنيوز"، فدعا نشطاء فى أستراليا ونيوزيلندا نظرائهم حول العالم للخروج، اليوم الجمعة، من أجل الضغط على السياسيين وقادة الأعمال بدولهم لمحاربة التغير المناخى، وفى العاصمة السويدية ستوكهولم، خرج المتظاهرون واستمعوا لخطاب الناشطة البيئية المراهقة جريتا تونبرج التى اشتهرت بكونها أول من نفذ إضراباً لطلبة المدارس حول العالم من أجل التوعية بنفس القضية.

المتظاهرون يفترشون الأرض فى فرنسا
المتظاهرون يفترشون الأرض فى فرنسا

وبينما افترش متظاهرون الأرض لتعطيل حركة المرور فى مدينة كان الفرنسية، لحث الحكومة على التصدى لتغير المناخ، فيما خرج ما يقرب من 10 آلاف متظاهر فى العاصمة الألمانية برلين ، وأطلقوا على تظاهرات اليوم "جمعة من أجل المستقبل"، بالإضافة لآلاف المتظاهرين الآخرين فى مدن كولون ولايبزيخ ودورتموند، وأيضا فى العاصمة البريطانية لندن.

اللافتات التى رفعها المتظاهرين
اللافتات التى رفعها المتظاهرين

 

المحتجون يرفعون اللافتات
المحتجون يرفعون اللافتات

 

الناشطة البيئية جريتا تونبرج
الناشطة البيئية جريتا تونبرج

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

خطاب الناشطة السويدية
خطاب الناشطة السويدية

 

مظاهرات للحفاظ على البيئة
مظاهرات للحفاظ على البيئة

 

مظاهرات للمحافظة على البيئة
مظاهرات للمحافظة على البيئة

 

 


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