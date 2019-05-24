سكان مدينة أسوان الجديدة يشكون تكرار فصل التيار 7 ساعات يومياً

أسوان – عبد الله صلاح

شكى أهالى وسكان مدينة أسوان الجديدة من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى خاصة خلال شهر رمضان وفصل الصيف بالمدينة، مؤكدين أن المشكلة تستمر بدون معالجة خلال الأيام الماضية، وقال سكان المدينة لـ"اليوم السابع"، إن مشكلة الانقطاع تتكرر بشكل شبه يومى ولمدة تصل لنحو 7 ساعات تقريباً، لافتين إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى جهاز المدينة وشركة الكهرباء فرع أسوان، ولكن المشكلة لا زالت قائمة.

محمد معاذ، من السكان، أشار إلى أنه بعد التواصل مع عدد من المسئولين وجد أن المشكلة سببها يرجع إلى أن جهاز المدينة أسند الأعمال الداخلية فى المدينة إلى كم كبير من المقاولين ولم يتم التركيز على مقاول واحد أصلى ليتم محاسبته فأصبحت المشكلات متعددة، سواء المتعلقة بخامات غير معروفة النوعية ورديئة وغير مطابقة للمواصفات، وبها عيوب فنية "على حد قوله"، علاوة على إلقاء الكابلات الكهربائية على سطح الأرض وبشكل عشوائى لذلك يصعب حل المشكلة بشكل سريع.

وأضاف مصطفى عابدين، من السكان أيضاً، أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء رفضت استلام شبكة المدينة بشكل كامل إلى الآن بسبب العيوب المذكورة سابقاً، وهو ما أدى إلى تكرار الانقطاع خاصة فى الشهر الكريم، مما يهدد بعزوف السكان عن الإقامة والمعيشة بالمدينة، وكذلك انتشار السرقات فى ظل أن المدينة تقع فى منطقة صحراوية غرب النيل بمدينة أسوان، مناشداً المسئولين بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتخلص من المشكلة التى ظل يعانى منها السكان على مدار 3 سنوات مضت.

وأوضح هشام عبد المنعم، من المواطنين المقيمين بالمدينة، بأن الإقامة في مدينة أسوان الجديدة وخاصة منطقة الحي الثانى، أصبحت مستحيلة لأن السكان فيها يعانون من أبسط حقوقهم فى الحصول على خدمات المرافق الأساسية، وهو حق السكن الآدمى الذى يتنافى مع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى والذى يصل لـ7 ساعات فى اليوم الواحد، مؤكداً أن السكان لا علاقة لهم بأسباب المشكلة سوى أن يحصلون على حقهم فى انتظام مرفق الكهرباء خاصة وأنهم يدفعون مقابل هذه الخدمة ومقابل استدامتها.

فى المقابل، أوضح المهندس أحمد زكى، رئيس قطاع التوزيع بكهرباء أسوان، بأن مشكلة انقطاع التيار بمدينة أسوان الجديدة يرجع إلى وجود عدد كبير من المقاولين استلموا الأعمال الداخلية فى المدينة، وهو ما أدى إلى تعدد المشاكل، وإبداء التعليقات على هذه الملاحظات قبل استلام الشبكة بصورة نهائية، مشيراً إلى أن الكهرباء هدفها خدمة المواطن مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تحسين الخدمة فى المناطق الجديدة، بعد انتهاء مرحلة التطوير الشاملة لشبكة الكهرباء فى مدينة أسوان عامة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن الفترة الحالية تشهد استكمال ربط المدينة على محطة الكهرباء بالمدينة، لافتاً إلى أن المدينة لازالت تحت الإنشاء وبها حركة إنشاءات كبيرة مما يؤدى إلى حدوث بعض الأعطال البسيطة التى تحتاج إلى وقت لإصلاحها.