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رئيس الوزراء الهندى يتعهد بتوحيد البلاد عقب فوزه الكبير

الجمعة، 24 مايو 2019 05:01 ص
رئيس الوزراء الهندى يتعهد بتوحيد البلاد عقب فوزه الكبير رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى
أ ش أ
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تعهد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى بتوحيد البلاد بعد تحقيقه نصرا انتخابيا كبيرا.
وكتب مودى - على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - "معا سنبنى الهند قوية تسع الجميع.. والهند تفوز من جديد"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) أمس الخميس.
وأظهرت نتائج الانتخابات العامة أن مودي حصل على 298 مقعدا من أصل 542 مقعدا مقارنة بـ 282 مقعدا حصل عليها في 2014، وهو العدد الذي يزيد عن المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية في مجلس النواب بالبرلمان وعددها 272 مقعدا، وهذا من شأنه أن يمنح الحزب أول أغلبية مباشرة يحققها حزب واحد منذ عام 1984.


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