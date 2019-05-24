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خبير أمنى يطالب بتكثيف الحملات للقضاء على مخازن ومصانع "بير السلم" بكرداسة

الجمعة، 24 مايو 2019 02:35 م
خبير أمنى يطالب بتكثيف الحملات للقضاء على مخازن ومصانع "بير السلم" بكرداسة ارشيفية - حريق
كتب محمد أبو عوض
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طالب اللواء محمد مصطفى عطية، الخبير الأمنى، الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات، لمواجهة مخازن المواد الكيميائية، غير المرخصة، ومصانع بير السلم، والتى تتسبب باشتعال الحرائق أكثر من مرة وهددت أهالى قرى كرداسة.

وتابع الخبير الأمنى فى تصريحات اليوم السابع، أن ارتفاع درجات الحرارة وانتشار المخازن غير المرخصة فى المناطق المزدحمة بالسكان يشكل خطراً على المواطنين ويفتح الباب لأهل الشر لاستخدامها لإثارة البلبلة، ويجب محاسبة كل من له يد وسمح بوجود مثل تلك المخازن، وما حدث من الاسبوع الماضي فى حريق مخزن للبويات يؤكد وجود قصور لدى الجهات المعنية للحفاظ على حياة المواطنين.

جدير بالذكر أن رجال الحماية المدنية، سيطرت على حريق مخلفات اشجار داخل مزرعة بمنطقة أبو رواش فى كرداسة دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.


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