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جامعة الأزهر تكشف سبب حجب نتيجة الطلاب الوافدين.. اعرف السبب

الجمعة، 24 مايو 2019 04:14 م
جامعة الأزهر تكشف سبب حجب نتيجة الطلاب الوافدين.. اعرف السبب جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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فى إطار استعدادات جامعة الازهر لانطلاق اعمال امتحانات نهاية العام التحريرية ،والمقرر لها غدا السبت ،ارسلت الجامعة خطابات للتأكيد على قرار مجلس الجامعة الخاص بنتيجة الطلبة الوافدين ،وهو القرار الصادر فى جلسة مجلس الجامعة رقم 632 والمنعقد بتاريخ 20 يونيو من العام الماضى 2018 ،والذى ينص على حجب نتيجة الطالب الوافد الذى ليس لديه إقامة سارية تمهيدا لإلغاء قيده حال عدم تجديد الإقامة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتأتى تلك التعليمات تذكيرا بقرار مجلس الجامعة السابق من أجل السيطرة على الطلبة الوافدين والتأكد من جديتهم فى الدراسة والاستفادة من الأزهر الشريف .

 


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نتيجة الطلاب

الطلاب الوافدين

نتيجة الطلاب الوافدين

حجب نتيجة الطلاب الوافدين


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