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تفاصيل برنامج الحكومة لتحديث قواعد البيانات بخطتها لعام 19/20

الجمعة، 24 مايو 2019 05:00 ص
تفاصيل برنامج الحكومة لتحديث قواعد البيانات بخطتها لعام 19/20 الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على
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تسعى الحكومة إلى محاربة الفساد والبيروقراطية وزيادة الشفافية فى الجهاز الإدارى، من خلال رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وتتبنى خطة عام 2019\2020 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة المقدمة من الحكومة للبرلمان، برنامج تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات.

 

ويستهدف هذا البرنامج خلال عام 19/20 تطوير 500 مكتب صحة لضمان استدامة تسجيل بيانات المواليد والوفيات، وميكنة 1200 وحدة تطعيم لضمان حصول الافراد على التطعيمات، وميكنة 12 معملاً مركزيًا بوزارة الصحة، وميكنة 350 عيادة تطبق نظام الملف الطبى لكل مريض.


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