تعمل إيه لو عربية اتسرقت.. خطوتان يجب اتباعهما للإيقاع باللص

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية التصرف حال التعرض لسرقة سياراتهم الخاصة، "اليوم السابع" يوضح فى خطوتين إجراءت بجب إتباعها حال تعرضك لسرقة سيارتك.

ويقول المحامى خالد محمد، إن هناك خطوتين يجب إتبلعهما بعد تحرير المحضر بقسم الشرطة حال تم سرقة السيارة الخاصة بك وهما كالآتى:

أولاً..

الحصول على رقم محضر السرقة، وتقديمه لمباحث المرور لعمل - إشارة نشر- وهى المختصة بنشر أن سيارتك بمواصفاتها الكاملة تعرضت للسرقة على كل أجهزة الحاسب الآلى فى مصر، وهى ميزة حال وقوف سيارتك بأحد الأكمنة سيتم التعرف عليها فوراً.

ثانياً..

الحصول من النيابة على جواب محرر للمرور لوقف التعامل مع سيارتك بأى شكل كان، مما يفيد بعدم قدرة اللص فى استغلال رخصة السيارة بتحرير توكيل مزيف وبيع السيارة لأى شخص كان.