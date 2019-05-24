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النيابة تصرح بدفن طفل دهسه جرار رمال فى السيدة زينب

الجمعة، 24 مايو 2019 03:34 م
النيابة تصرح بدفن طفل دهسه جرار رمال فى السيدة زينب جثة-أرشيفية
كتب سليم على
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صرحت نيابة السيدة زينب، بدفن جثة طفل عمره 4 سنوات لقى مصرعه إثر دهسه جرار رمال بمنطقة السيدة زينب، كما أمرت بسرعة ضبط السائق للتحقيق معه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوجود طفل متوفى بأحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء لهو الطفل عمره حوالى 4 سنوات، بجوار كمية من الرمال دهسه جرار مما أدى إلى مصرعة على الفور ولاذ السائق المتسبب في الحادث بالفرار.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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عقوبه الإهمال

حوادث طرق

السيدة زينب

نيابه السيدة زينب


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