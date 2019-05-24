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النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة رضيع القاه عامل بالطريق

الجمعة، 24 مايو 2019 04:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة رضيع القاه عامل بالطريق جثه-ارشيفية
كتب سليم على
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استعجلت نيابة البساتين ، تقرير الطب الشرعي النهائي لجثة طفل رضيع ،  القاه عامل رخام بالطريق العام بدائرة القسم، تمهيدًا لإعداد مذكرة وإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإلقاء جثة رضيع بالطريق العام ، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وكلفت الطب الشرعى بتشريح جثة الطفل الرضيع، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وقررت النيابة استدعاء والداة الطفل؛ لسماع أقوالها فى الواقعة.

كانت مباحث البساتين ، تمكنت من كشف غموض العثور على جثة رضيع فى دائرة القسم، وتبين أن عاملًا وراء إلقاء الجثة، وتم ضبطه وعرض الجثة على الطب الشرعى للتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى المقدم علي فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة رضيع بدائرة القسم، فانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين العثور على جثة رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، وبتفريع الكاميرات تبين قيام عامل بإلقاء الجثة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتبين أنه "م.ر" 45 عامًا، عامل رخام بمنطقة شق الثعبان.

 

 

 


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