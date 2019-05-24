سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المقاومة اليمنية تعلن تفجير ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثى بالساحل الغربى

الجمعة، 24 مايو 2019 10:27 م
المقاومة اليمنية تعلن تفجير ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثى بالساحل الغربى المقاومة اليمنية
صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

فجرت هندسة المقاومة اليمنية المشتركة كميات جديدة من الألغام البحرية التى زرعتها ميليشيا الحوثى الانقلابية على طول امتداد شواطئ الساحل الغربى قبل دحرها منها.

وأكدت هندسة المقاومة، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية ، اليوم الجمعة ، أنه لا تزال هناك كميات كبيرة من الألغام البحرية التى تم تفكيكها من مراكز الإنزال السمكى وشواطئ محافظة الحديدة غرب اليمن، بشكل عام وسيتم تفجيرها تباعا.

ولفتت إلى أن التخلص من الألغام والعبوات الناسفة ، التى يتم تفكيكها ونزعها تباعا من المناطق المحررة فى الحديدة ، نابع من التزام المقاومة المشتركة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الألغام وحرصا منها على حياة المواطنين وتطبيع الحياة فى المناطق المحررة.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المقاومة اليمنية تفكك شبكة ألغام زرعها الحوثيون داخل نفق بمدينة الحديدة

المقاومة اليمنية تكتشف نفقا مفخخا فى مدينة الحديدة أقامته الميليشيات الحوثية

مقتل 48 حوثيا إثر مواجهات مع الجيش والمقاومة اليمنية بالضالع

المقاومة اليمنية

اليمن

الحوثى

جماعة الحوثى

الحوثيين

الالغام

الالغام البحرية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

"آس" الإسبانية: محمد صلاح ضمن 5 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

النصر السعودى يكشف عن أولى صفقاته الصيفية.. رسميا

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

"شفيق يا راجل".. محمد نجم.. ألف سلامة يا راجل.. نسى النص فارتجل أشهر إفيهاته.. قابل الشعراوى وسعى لتقديم مسرحيات بممثلين رجال فقط.. اضحك توفيق الدقن على المسرح.. ورفض العمل بالسينما فى أدوار ثانية مع الشباب

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

شهادة تاريخية لمنشق عن الإخوان تكشف التاريخ الأسود للتنظيم مع الفبركة.. عماد أبو هاشم: كبيرهم حسن البنا علمهم الإفك.. وشريعتهم تأمرهم بالزور والبهتان.. كهنة التنظيم يوهمون قواعدهم بأنهم فى حالة حرب أبدية مع مصر

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة