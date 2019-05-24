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المتهمون بحيازة 2 كيلو حشيش: "كنا عايزين نكسب فلوس كتير"

الجمعة، 24 مايو 2019 03:37 م
المتهمون بحيازة 2 كيلو حشيش: "كنا عايزين نكسب فلوس كتير" حشيش-أرشيفية
كتب سليم على
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اعترف المتهمون بحيازة 2 كيلو حشيش بدائرة قسم باب الشعرية، بأن السبب وراء اتجاههم للإتجار فى المواد المخدرة، هو مرورهم بضائفة مالية.

وأضافوا: "كنا عايزين نكسب فلوس كتير وبسرعة"

وقررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم حيازة والاتجار فى مخدر الحشيش.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال مباحث قسم شرطة باب الشعرية،  من ضبط المتهمين وبحوزتهما "2 كيلو جرام حشيش، سلاح أبيض عبارة عن سكين، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالى"

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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الحشيش

صناعه الحشيش

باب الشعرية

عقوبه الاتجار فى الحشيش


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