الكرملين: قيادة ماى للحكومة البريطانية جاءت فى فترة صعبة من العلاقات مع روسيا

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اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمترى بيسكوف، اليوم الجمعة، أن رئاسة تيريزا ماى لحكومة بلادها، جاءت فى فترة علاقات صعبة بين روسيا وبريطانيا.

وأكد بيسكوف - تعليقا على استقالة ماى، فى وقت سابق اليوم - أن موسكو تتابع باهتمام كبير الأحداث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه لا يستطيع فى الوقت الحالى الحديث عن موقف الكرملين تجاه استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، قائلا "نحن نتابع باهتمام أولا، وقبل كل شيء، لأن الاتحاد الأوروبى شريكنا التجارى والاقتصادى الرئيسي".

ويأتى تصريح بيسكوف بعد إعلان رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، اليوم الجمعة، تنحيها عن رئاستى الحكومة وحزب المحافظين اعتبارا من الـ7 من الشهر المقبل، تلبية لقرار الحزب الحاكم.

وكانت ماى، قد أعلنت، الثلاثاء الماضى، أنها ستقدم اتفاقا جديدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيتضمن مادة للتصويت على إجراء استفتاء ثان لخروج بريطانيا من الاتحاد.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد فى أكتوبر المقبل، لكن وفى ظل انقسام البرلمان حول شروط الخروج يصبح من غير الواضح كيف ستترك لندن الاتحاد.