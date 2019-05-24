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السفارة المصرية تشارك فى رعاية حدث ثقافى كبير بكاتدرائية برلين خلال شهر رمضان

الجمعة، 24 مايو 2019 02:46 م
السفارة المصرية تشارك فى رعاية حدث ثقافى كبير بكاتدرائية برلين خلال شهر رمضان السفير الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر بألمانيا
أ ش أ
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شاركت السفارة المصرية فى برلين، فى رعاية ودعم حدث موسيقى كبير أقامه "الكورال الدبلوماسى" Diplomatic Choir تحت عنوان "الموسيقى المسيحية والإسلامية واليهودية تحت سقف واحد"، وذلك فى إطار دعم التواجد المصرى فى مختلف الفعاليات الثقافية فى ألمانيا.

وهذا الحدث الموسيقى والثقافى المهم يتم تنظيمه كل عام بمشاركة 500 شخص من أعضاء السلك الدبلوماسى والمسئولين والمواطنين الألمان فى كاتدرائية برلين الشهيرة والتى تقع فى أكثر المناطق الهامة فى العاصمة برلين بمنطقة جزيرة المتاحف، وشاركت مصر فى رعايته جنبا الى جنب مع كل من وزارة الخارجية الألمانية وسفارة الإمارات وسفارة إمارة موناكو وعدد من الشركات الألمانية المعروفة فى مقدمتها "فولكس فاجن".

وحضر هذه الاحتفالية سفير مصر فى ألمانيا الذى شارك فى رعاية الحفل الى جانب سفير دولة الإمارات وعدد من أعضاء السفارة، وتم خلال الحدث عزف أرقى المقطوعات العالمية بمشاركة ممثلين عن دول مختلفة وبقيادة العازفة " باربرا ليفر"، فضلاً عن رفع الأذان وغناء إنشاد صوفى إسلامى وهو الأمر الذى نال تصفيقاً كبيراً من الحضور، وفى نهاية الحدث قدمت السفارة المأكولات المصرية المعروفة خلال حفل الإفطار الذى أعقب الاحتفالية.

 

 


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السفارة المصرية ببرلين

السفير المصرى بالمانيا

كاتدرائية برلين

الموسيقى المسيحية والاسلامية

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