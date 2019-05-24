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الحكومة السنغالية تطلق الحوار السياسى الثلاثاء القادم

الجمعة، 24 مايو 2019 07:02 ص
الحكومة السنغالية تطلق الحوار السياسى الثلاثاء القادم الرئيس السنغالى ماكى صال
أ ش أ
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صرح وزير الدولة السنغالى محمود صالح مدير الديوان السياسى للرئاسة السنغالية بأن السنغال ستطلق الثلاثاء القادم فى داكار الحوار السياسى السنغالى.
ونقلت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية عن المسؤول الرئاسى قوله إن الرئيس ماكى صال يسعى لاختيار شخصية مستقلة وتوافقية لقيادة عملية الحوار الوطني التي من المقرر إطلاقها يوم /الثلاثاء/، مضيفا أنه سيتم إطلاق الحوار الوطني الذي بدأه رئيس الجمهورية، وهو مطلب ديمقراطي يشمل مختلف مكونات المجتمع السنغالي.


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ماكى صال

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