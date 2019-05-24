اتعلم أكتر.. الالتحاق بالدراسات العليا يجعل الشخص أكثر صحة

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن الأشخاص الذين يلتحقون بالجامعة هم أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية لأنهم أكثر صحة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أنه لكل 3.6 سنوات إضافية يتم قضائها في التعليم، كان الناس لديهم مؤشر كتلة الجسم أفضل.

ووجد الباحثون أن قضاء سنوات فى الدراسات العليا للحصول على شهادة جامعية يخفض ضغط الدم.

وأوضح العلماء من كلية إمبريال كوليدج لندن وجامعة بريستول وجامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد، أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أقل بالنسبة للأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول في التعليم.

وأراد الأكاديميون أن يكتشفوا بالضبط السبب في أن قضاء المزيد من الوقت في التعليم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص الباحثون عن العلم لديهم وزنًا أفضل ويبتعدون عن عادات التدخين ولديهم ضغط دم منضبط مقارنة بالأشخاص الذين لا يهتمون بالتعليم.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، توفي ما يقدر بنحو 17.3 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية الوعائية في جميع أنحاء العالم في عام 2008 ، وهو ما يمثل 30 في المائة من جميع الوفيات.