إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله أ ش أ

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتى خرجت دعما للقيادة فى تصديها للمؤامرات التى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى - فى تصريح له اليوم الجمعة - بأن جيش الاحتلال اعتدى على المشاركين فى المسيرة؛ بعد انطلاقها بقنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط؛ ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، حيث تم معالجتهم ميدانيا.

وأكد شتيوى أن الشباب تصدوا لجنود الاحتلال خلال مواجهات عنيفة تخللها اقتحام منازل، واعتلاء أسطحها، واستخدامها لقناصة الجنود، ونصب الكمائن؛ بهدف اعتقال الشباب دون تسجيل أية حالة اعتقال.

ورغم حرارة الجو الشديدة إلا أن ذلك لم يمنع المئات من أبناء البلدة، وعدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الإسرائيليين من الخروج تأكيدا على حقهم فى استخدام طريقهم التى أغلقها جيش الاحتلال قبل أكثر من 15 عاما.

وكفر قدوم هى قرية فلسطينية تتبع محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وتقع على بعد 16 كم غرب مدينة نابلس باتجاه مدينة قلقيلية.