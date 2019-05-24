سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة، 24 مايو 2019 06:10 م
إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتى خرجت دعما للقيادة فى تصديها للمؤامرات التى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى - فى تصريح له اليوم الجمعة - بأن جيش الاحتلال اعتدى على المشاركين فى المسيرة؛ بعد انطلاقها بقنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط؛ ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، حيث تم معالجتهم ميدانيا.

وأكد شتيوى أن الشباب تصدوا لجنود الاحتلال خلال مواجهات عنيفة تخللها اقتحام منازل، واعتلاء أسطحها، واستخدامها لقناصة الجنود، ونصب الكمائن؛ بهدف اعتقال الشباب دون تسجيل أية حالة اعتقال.

ورغم حرارة الجو الشديدة إلا أن ذلك لم يمنع المئات من أبناء البلدة، وعدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الإسرائيليين من الخروج تأكيدا على حقهم فى استخدام طريقهم التى أغلقها جيش الاحتلال قبل أكثر من 15 عاما.

وكفر قدوم هى قرية فلسطينية تتبع محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وتقع على بعد 16 كم غرب مدينة نابلس باتجاه مدينة قلقيلية.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إصابة عشرات الفلسطينيين باختناقات حادة فى مواجهات مع الاحتلال بالقدس

إصابة عشرات الفلسطينيين فى اشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة جنوب نابلس

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية

إصابة عشرات الفلسطينيين

الاحتلال

مسيرة كفر قدوم

الاستيطان الاسرائيلى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة