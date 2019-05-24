إدارة البيئة بالفيوم تعد تقارير حول سلامة المياه لحل شكاوى المواطنين بالقرى

الفيوم – رباب الجالى

صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بأن مسئولى إدارة البيئة بالمحافظة أعدوا التقارير المتعلقة بخطط سلامة المياه مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وفحص الشكاوى الواردة من جهاز شؤون البيئة على الطبيعة بالمعاينة والفحص بقصد تقديم الحلول الواقعية التى تتناسب وطبيعة كل مشكلة على حده.

ولفت المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية التى تقع فى نطاقها تلك الشكاوى والمشكلات لتقديم أفضل وأنسب الحلول التى تساهم فى دعم حق المواطن فى العيش فى بيئة نظيفة وصحية من جانب، ودعم حق الدولة فى الحفاظ على الموارد البيئية من جانب ثان، والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية ووصول الخدمات للمواطن على أفضل وجه.

ولفت اللواء عصام سعد إلى أنه يتم التفعيل المستمر للقرارات الصادرة عن إجتماع مجلس المحافظين برئاسة مجلس الوزراء يوم 21/3/2019 ، وما تم أيضاً من مناقشات باجتماع لجنة إعادة التوازن البيئى التى عُقدت اجتماعها بالثلاثاء الماضى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بأهمية تنفيذ تلك القرارات وفقاً للمؤشرات والمعايير البيئية على مستوى المحافظة من خلال فاعليات إدارة البيئة بالتنسيق مع كافة الإدارات بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه دعما لحق المواطن فى الهواء النظيف تم فحص عدد من الشكاوى المتعلقة بالتلوث البيئى المنبعث من بعض المصانع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم إصلاح مواسير الصرف الصحى، وتم فحص شكوى أحد المواطنين بهذا الصدد، وتم الانتقال والمعاينة على الطبيعة، كما تم فحص إحدى الشكاوى المتعلقة بصرف مياه للصرف الصحى على أحد المصارف، والذى تم التحرك بسببه على الفور لاتخاذ الإجراءات الصحيحة بالتنسيق بين الجهات المعنية من الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والإدارة العامة للرى لعمل اللازم، كما تم متابعة طلب أحد المواطنين بخصوص ترخيص محرقة طبية بالمتابعة مع جهاز شؤون البيئة، وكذلك المتابعة لأوضاع المحطات وتحليل العينات مطابقة مع المعايير والمواصفات، والمتابعة لكارات المواشى وغلق المخالف منها ومراجعة تراخيص مغاسل السيارات، مع ازالة المخلفات والتراكمات والمتابعة مع رؤساء الأحياء، مع المرور والمعاينة على أرض الواقع، ومراجعة التراخيص المتعلقة بورش الرخام وتشوين مواد البناء.