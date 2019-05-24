أول إفطار جماعى بمحور روض الفرج بحضور أسر الشهداء وشباب ذوى الاحتياجات

كتبت نورا طارق - محمد فتحى - تصوير أشرف فوزى

عند غروب الشمس وسماع أصوات ميكروفونات المساجد معلنة عن أذان المغرب، وفى حضرة النيل هبة المصريين وشريان الحياة لأرض مصر جيل بعد جيل، تجمع مجموعة من الشباب مع أسر الشهداء، على مائدة الإفطار، بمحور تحيا مصر بروض الفرج الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، فى مشهد رائع ليس بجديد بين المصريين، كما حرص الحضور على رفع علم مصر عاليا عندما انتهوا من تناول الطعام قاموا بتنظيف المحور، كما وجدوه.

قالت مايسة عشماوى: "حرصنا على عقد حفل الإفطار على محور تحيا مصر بروض الفرج ودعونا مجموعة من الشباب من مصريين وجنسيات مختلفة مثل جزر القمر والسودان لتكون فرصة للاحتفال بالإنجاز على مستوى مصر والعالم، كما دعونا عددا من أسر الشهداء الجيش والشرطة وشباب ذوى الاحتياجات الخاصة .

قال عادل أبو كلام أحد منظمى الحفل نعقد عددا من المسابقات الترفيهية مثل أسئلة عامة عن معلومات وطنية وسباق جرى وشخص يقول معلومة وآخر يصححها له ومسابقة غنائية عن أغانى الخاصة بكل بلد من الحضور والفائز يحصل على جوائز مثل فوانيس رمضان وهدايا تذكارية وجائزة أخرى عن أحسن مجموعة منظمة.

رئيس لجنة الإعاقة: محور تحيا مصر أثبت أن مصر قوية بأهلها

قال عطية محمد رمضان رئيس لجنة الإعاقة بمؤسسة القادة أنا حاصل على ليسانس آداب وآخر من كلية الحقوق ولا اعترف بشىء مستحيل وحرصت على الحضور اليوم لمشاهدة الإنجازات الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تضاف لانجازاته السابقة والتى منها قناة السويس والكبارى المختلقة واهتمامه بذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: المحور الجديد يسهل المسافات على السائقين ومصمم بطريقة احترافية ليكون رسالة للعالم كله بأن مصر قوية وهتفضل طول عمرها أقوى بشعبها .

شاب من تنزانيا: اود تكرار التجربة فى العالم

قال أحمد عباس من دولة تنزانيا أحد المشاركين بحفل الإفطار حرصت على الحضور لتكون فرصة لتجمع شباب من الدول الأفريقية المختلفة لنثبت للعالم إننا يد واحدة، لافتا إلى أن محور تحيا مصر إنجاز عظيم يود تكراره في مختلف الدول الاخرى

شاب من جزر القمر:محور تحيا مصر نمرة واحد

وأكد أسد الله من جزر القمر على حرصه بمشاركة الشباب المصريين فرحتهم بالمحور الجديد، قائلا: "ربنا يزيد ويبارك السيد الرئيس ونحن فخورون جدا بمجهوداته الجبارة التى تعتبر فخر لمصر ولافريقيا كلها".

وأشار مروان عبد الله من السودان إلى إنه يجب على كل أفريقى أن يشارك ويحضر حفل الإفطار على محور تحيا مصر المصمم بدقة وأتمنى أن يوجد مثله فى كل الدول .



عجوز يصطحب زوجته لمشاهدة المحور الجديد

ولم يحضر الحفل الشباب فقط بل حرص كبار السن على الحضور ورفع علم مصر عاليا مثل عم سمير عبد النبى البالغ من العمر 72 سنة وزوجته العجوز التىحرص على اصطحابها لمشاهدة المحور الجديد وعبر عن فرحته، قائلا: "محور تحيا مصر يعتبر شىء عظيم وإنجاز لم يكن يحدث فى العصور السابقة وشىء نفتخر به أمام العالم أجمع.

والدة شهيد شرطة: حرصت على الحضور لرؤية الإنجاز

ابتسام على موسى والدة النقيب أسامة كامل والتى لم يسبق لها حضور أى حفل اجتماعى منذ استشهاد نجلها والتى قالت "من غير ما فكر حضرت وتركت اولادى فى المنزل لأشارك فى هذا الحفل الجماعى وأشاهد الإنجاز الهائل واترحم على كل الشهداء وأقول لهم انتم موجودين بيننا ومعانا فى كل لحظة وانتم خير جنود الأرض ولولاكم ماوصلنا لما نحن فيه الآن.

سيدة مصرية تصطحب نجلها من ذوى الاحتياجات الخاصة: ابنى بيفرح لما بيشوفه فى التليفزيون

كما حرصت إحدى السيدات على اصطحاب نجلها من ذوى الاحتياجات الخاصة وتدعى سونيا محمد والتى أكدت أنها حرصت على اصطحاب ابنها يوسف لمشاهدة المحور الجديد الذى يعتبر من الإنجازات الرائعة بمصر، لافتة إلى أن نجلها كلما شاهد المحور فى شاشة التليفزيون يبتسم لذلك حرصت على اصطحابه معها رافعا علم مصر.































































































































































