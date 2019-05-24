سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"أكذب حتى يصدقك الناس".. 5 خطوات تتبعها الإخوان فى نشر فبركتها

الجمعة، 24 مايو 2019 01:09 م
"أكذب حتى يصدقك الناس".. 5 خطوات تتبعها الإخوان فى نشر فبركتها أكاذيب الإخوان
كتب: كامل كامل – أحمد عرفة
إضافة تعليق
ترفع جماعة الإخوان شعار "أكذب حتى يصدقك الناس"، فالتنظيم الذى يسعى إلى استخدام أسلوب الفبركة وتجزئة الفيديوهات واستغلال مواقع "السوشيال ميديا" لنشر هذه الفبركة، والشعارات الكاذبة التى يروجون لها.
 

1. الاعتماد على السوشيال ميديا فى نشر الأكاذيب والشائعات وفبركة الصور

2. تعتمد على تدشين لجان إلكترونية وصفحات وهمية لنشر فبركتها

3. تستعين بدعم قطرى وتركى لتمويل تدشين الصفحات الوهمية على مواقع التواصل 

4. إجراء المونتاج لكثير من الفيديوهات  واقتطاع الكلمات على طريقة "لا تقربوا الصلاة "

5. تستعين بجهات أجنبية توفر لها التكنولوجيا الحديثة والمال


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

4 أسباب تدفع الإخوان للجوء إلى "الفبركة".. فشلهم المتكرر وخيانتهم للأوطان

"تركيا تدخل دائرة الخطر" بعد تزايد عدد الجرائم فى أنقرة خلال الفترة الأخيرة.. إعلامى سعودى مهاجما تركيا: من واجبنا الوطني عدم دعم بلد يسئ لرموزنا..و باحث: أردوغان حولها لعزبة بوجود عصابة الإخوان فيها

صور.. "الإخوان الكاذبون" الجماعة تبدأ أكبر حملة فبركة وتزييف للحقائق ضد مصر.. تعيد نشر صور قديمة وتوظفها لأغراضها المشبوهة.. "الإرهابية" استعانت بصور تعود لـ 2014 بزعم اعتداء الأمن على طلاب أولى ثانوى

أبرز 5 أكاذيب روجتها جماعة الإخوان من أيام حسن البنا.. تعرف عليها

اخبار العالم

الاخوان

الفبركه

السوشيال ميديا

اخر الاخبار


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة