"أكذب حتى يصدقك الناس".. 5 خطوات تتبعها الإخوان فى نشر فبركتها

كتب: كامل كامل – أحمد عرفة

ترفع جماعة الإخوان شعار "أكذب حتى يصدقك الناس"، فالتنظيم الذى يسعى إلى استخدام أسلوب الفبركة وتجزئة الفيديوهات واستغلال مواقع "السوشيال ميديا" لنشر هذه الفبركة، والشعارات الكاذبة التى يروجون لها.

1. الاعتماد على السوشيال ميديا فى نشر الأكاذيب والشائعات وفبركة الصور

2. تعتمد على تدشين لجان إلكترونية وصفحات وهمية لنشر فبركتها

3. تستعين بدعم قطرى وتركى لتمويل تدشين الصفحات الوهمية على مواقع التواصل

4. إجراء المونتاج لكثير من الفيديوهات واقتطاع الكلمات على طريقة "لا تقربوا الصلاة "