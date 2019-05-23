CNN: افتتاح أول فندق فى العالم على شكل جيتار أكتوبر المقبل فى هوليود

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن العام الحالى سيشهد افتتاح أول فندق فى العالم على شكل جيتار فى جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة.

وقالت الشبكة إن الفندق الواقع فى هوليود تصل تكلفته إلى 1.5 مليار دولار، وهو جزء من مشروع أكبر قيمته 2.2 مليار دولار لتوسيع اثنين من فنادق وكازينو "هارد روك"، الآخر فى منطقة تامبا بفلوريدا أيضا.



أول فندق فى العالم على شكل جيتار

ويفتتح فندق "هارد روك" الذى يأخذ شكل جيتار فى هوليود، ويبلغ طوله 400 قدم، فى 24 أكتوبر المقبل، حسبما أكدت سى إن إن، مشيرة إلى أن العنصر الموسيقى يعد جزءً مذهلا فى فنادق ومطاعم ومنشآت الترفية التابعة لهارد روك حول العالم، ولن يكون هذا الفندق فى هوليود استثناء.