سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

CNN: افتتاح أول فندق فى العالم على شكل جيتار أكتوبر المقبل فى هوليود

الخميس، 23 مايو 2019 11:30 ص
CNN: افتتاح أول فندق فى العالم على شكل جيتار أكتوبر المقبل فى هوليود صورة للفندق
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق
 
ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن العام الحالى سيشهد افتتاح أول فندق فى العالم على شكل جيتار فى جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة.
 
 
 وقالت الشبكة إن الفندق الواقع فى هوليود تصل تكلفته إلى 1.5 مليار دولار، وهو جزء من مشروع أكبر قيمته 2.2 مليار دولار لتوسيع اثنين من فنادق وكازينو "هارد روك"، الآخر فى منطقة تامبا بفلوريدا أيضا.
 
أول فندق فى العالم على شكل جيتار
أول فندق فى العالم على شكل جيتار
 
ويفتتح فندق "هارد روك" الذى يأخذ شكل جيتار فى هوليود، ويبلغ طوله 400 قدم، فى 24 أكتوبر المقبل، حسبما أكدت سى إن إن، مشيرة إلى أن العنصر الموسيقى يعد جزءً مذهلا فى فنادق ومطاعم ومنشآت الترفية التابعة لهارد روك حول العالم، ولن يكون هذا الفندق فى هوليود استثناء.
 
 
قاعة استقبال الفندق
قاعة استقبال الفندق
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

228 مليار جنيه استثمارات سياحية.. وإضافة 238 ألف غرفة فندقية جديدة للقطاع

السياحة تؤكد إطلاق معايير تصنيف الفنادق الجديدة يونيو المقبل

إعمار للضيافة و"أرادَ" تتعاونان لإطلاق فنادق جديدة فى الشارقة

شمس السياحة تشرق بعد سنوات عجاف وسط تفاؤل دولى.. بلومبرج: إيراداتها 4.4 مليار دولار بـ2016.. وهيلتون العالمية تتطلع لإنشاء أكثر من 10 فنادق جديدة.. ووسائل إعلام إيطالية: زيادة توافد الإيطاليين لمصر بنسبة 141%

الولايات المتحدة

هوليود

فنادق حول العالم

فندق بشكل جيتار


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة