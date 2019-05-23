9 مزايا رئيسية لتطبيق ميكنة المنظومة الضريبية.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

نتائج إيجابية عديدة حققتها ميكنة المنظومة الضريبية، بعد أن انطلقت فى شهر أكتوبر الماضى، وهو ما ساعد فى ضبط آلية العمل داخل المنظومة، ونرصد فيما يلى أهم الإيجابيات من تطبيق المنظومة الجديدة:



1- الزام المتعاملين مع المجتمع الضريبى بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا منذ يناير 2019.

2- أصبح عدد المسجلين حتى الآن بالمنظومة الالكترونية نحو 257 ألف مسجل.

3- تلقى 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة حتى الآن.

4- تلقى نحو 11.5 مليون فاتورة إلكترونية تشمل نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات و2.5 مليون فاتورة مشتريات ونحو 54 ألف إقرار فى ضرائب الدخل إلكترونيًا.

5- فحص الفواتير إلكترونيًا يعد إحدى ركائز زيادة الحصيلة الضريبية.

6 - زيادة عدد المسجلين لأنها تتيح حصر مقدمى الإقرارات الصفرية والممولين الذين لم يقدموا إقرارات رغم أن لهم تعاملات مع الآخرين.

7- معرفة غير المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة رغم تجاوز مبيعاتهم السنوية لحد التسجيل.

8- إمكانية معرفة أرقام مبيعات المسجل الحقيقية عبر مقارنتها من واقع إقراره بمشتريات الآخرين منه وأيضًا مقارنتها ببيانات الجمارك.

9 - كشف المتخلفين عن تقديم الإقرار فى الميعاد القانونى وسلسلة تتبع المبيعات/ المشتريات للشركات الوهمية ومقدمى الإقرارات الدائنة والمدينة.