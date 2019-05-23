سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

5 خطوات تساعد على تشجيع الصناعة المصرية.. تعرف عليها

الخميس، 23 مايو 2019 07:00 م
5 خطوات تساعد على تشجيع الصناعة المصرية.. تعرف عليها دينا عبد العزيز
كتب أحمد عرفة
إضافة تعليق

أكدت النائبة دينا عبد العزيز، أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها تشجيع الصناعة المصرية والاعتماد على المكون المحلى فى الصناعة المصرية، على رأسها تغيير الصورة الذهنية للمواطن عن المنتج المصرى أو الصناعة المصرية ، خاصة أن مصر مليئة بالعمالة الماهرة بالفعل وصناعات متميزة.

وأشارت النائبة دينا عبد العزيز، إلى ضرورة الثقة فى المصانع المصرية والمنتجات التى تصنعها بجانب ضرورة الاهتمام بتغليف المنتج كل ما كان هناك اهتمام بتغليف المنتج بشكل نظيف كل لما كان المنتج جاذب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، ضرورة تحفيز الصناعات والمصنعين بتذليل أى عراقيل أمامهم وهذا يتم بالفعل، بالإضافة إلى تقدير العمالة المصرية والارتقاء بقدرتهم بالاهتمام بالتدريب وإرسال بعثات للفنيين، وتحسين بيئة عملهم، والاهتمام بالتعليم الصناعى والمهنى بشكل أكبر.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

دينا عبد العزيز تتقدم بطلب إحاطة حول مقلب قمامة خلف كلية الهندسة بحلوان

دينا عبد العزيز تتقدم بطلب إحاطة بشأن الإجراءات اللازمة للتعامل مع " التوك توك"

النائبة دينا عبد العزيز تدعو لتحفيز الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية

اخبار سياسه

البرلمان

دينا عبد العزيز

اخر الاخبار


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة