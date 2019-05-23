5 خطوات تساعد على تشجيع الصناعة المصرية.. تعرف عليها

كتب أحمد عرفة

أكدت النائبة دينا عبد العزيز، أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها تشجيع الصناعة المصرية والاعتماد على المكون المحلى فى الصناعة المصرية، على رأسها تغيير الصورة الذهنية للمواطن عن المنتج المصرى أو الصناعة المصرية ، خاصة أن مصر مليئة بالعمالة الماهرة بالفعل وصناعات متميزة.

وأشارت النائبة دينا عبد العزيز، إلى ضرورة الثقة فى المصانع المصرية والمنتجات التى تصنعها بجانب ضرورة الاهتمام بتغليف المنتج كل ما كان هناك اهتمام بتغليف المنتج بشكل نظيف كل لما كان المنتج جاذب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، ضرورة تحفيز الصناعات والمصنعين بتذليل أى عراقيل أمامهم وهذا يتم بالفعل، بالإضافة إلى تقدير العمالة المصرية والارتقاء بقدرتهم بالاهتمام بالتدريب وإرسال بعثات للفنيين، وتحسين بيئة عملهم، والاهتمام بالتعليم الصناعى والمهنى بشكل أكبر.