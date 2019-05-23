وفد مصرى يشارك فى الاجتماع الثامن عشر للمجلس الوزارى للحفاظ على بيئة البحر الأحمر

كتبت آية دعبس

شارك وفد مصرى، فى اجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن فى دورته الثامنة عشر، الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية بمقر الهيئة بمدينة جدة، برئاسة وزير الزراعة والمياة والبيئة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة وزراء البيئة الأعضاء بالهيئة.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة القضايا المتعلقة بحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والحفاظ على الموارد والعمل على تنميتها، كما شهد الاجتماع مراسم تسليم المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد المجلس الوزارى للهيئة على ضرورة تفعيل إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة، واعتماد خطة العمل والموازنة للهيئة لعامي 2019 و2020، كما اعتمد المجلس خطة العمل الإقليمية للإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة، بالإضافة إلى تكريم الجهة الفائزة بجائزة الهيئة للتميز البيئي لعام 2018.

ومن المقرر أن تستضيف مصر الاجتماع القادم للمجلس الوزارى للهيئة.

وأكد الوفد المصرى، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية المشاركة على المستوى الإقليمي من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى .

وعلى هامش اجتماع المجلس، تم عقد إجتماع ثنائي بين الوفد المصرى والدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة، لمناقشة أهم القضايا البيئية المطروحة على الساحة لتحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة التى تتركز حول التخلص من النفايات البحرية المبعثرة بطرق علمية وعملية حتى يمكن الإستفادة منها، بالأضافة إلى التغييرات المناخية وتأثيراتها على البيئة البحرية و العمل على خفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى البيئة البحرية من أجل خفض المساهمات الوطنية لتلك الغازات التى يمكن تضمينها فى أجندة البيئة البحرية فى مؤتمر المناخ القادم.

كما تطرق الإجتماع إلى ضرورة الإهتمام ببرامج الوعى البيئى على المستويات العمرية المختلفة لزيادة وعي تلك الفئات بأهمية الحفاظ على البيئة.