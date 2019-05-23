سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وفد مصرى يشارك فى الاجتماع الثامن عشر للمجلس الوزارى للحفاظ على بيئة البحر الأحمر

الخميس، 23 مايو 2019 10:26 ص
وفد مصرى يشارك فى الاجتماع الثامن عشر للمجلس الوزارى للحفاظ على بيئة البحر الأحمر البحر الأحمر
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
شارك وفد مصرى، فى اجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن فى دورته الثامنة عشر، الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية بمقر الهيئة بمدينة جدة، برئاسة وزير الزراعة والمياة والبيئة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة وزراء البيئة الأعضاء بالهيئة.
 
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة القضايا المتعلقة بحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والحفاظ على الموارد والعمل على تنميتها، كما شهد الاجتماع مراسم تسليم المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس إلى المملكة العربية السعودية.
 
وأكد المجلس الوزارى للهيئة على ضرورة تفعيل إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة، واعتماد خطة العمل والموازنة للهيئة لعامي 2019 و2020، كما اعتمد المجلس خطة العمل الإقليمية للإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة، بالإضافة إلى تكريم الجهة الفائزة بجائزة الهيئة للتميز البيئي لعام 2018.
ومن المقرر أن تستضيف مصر الاجتماع القادم للمجلس الوزارى للهيئة.
 
وأكد الوفد المصرى، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية المشاركة على المستوى الإقليمي من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى .
 
وعلى هامش اجتماع المجلس، تم عقد إجتماع ثنائي بين الوفد المصرى والدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة، لمناقشة أهم القضايا البيئية المطروحة على الساحة لتحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة التى تتركز حول التخلص من النفايات البحرية المبعثرة بطرق علمية وعملية حتى يمكن الإستفادة منها، بالأضافة إلى التغييرات المناخية وتأثيراتها على البيئة البحرية و العمل على خفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى البيئة البحرية من أجل  خفض المساهمات الوطنية لتلك الغازات التى يمكن تضمينها فى أجندة البيئة البحرية فى مؤتمر المناخ القادم.
 
كما  تطرق الإجتماع إلى ضرورة الإهتمام ببرامج الوعى البيئى على المستويات العمرية المختلفة لزيادة وعي تلك الفئات بأهمية الحفاظ على البيئة.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وفد حكومى يسافر السعودية للمشاركة فى المجلس الوزارى للحفاظ على بيئة البحر الأحمر

إزالة أكثر من 10 أطنان مخلفات بحرية من شواطئ الأزور بالبرتغال سنويا

5 مليارات دولار لمكافحة مشكلة النفايات البحرية فى آسيا

الأمم المتحدة تطلق حملة دولية للقضاء على النفايات البحرية

المجلس الوزارى للحفاظ على بيئة البحر الأحمر

خليج عدن

النفابات البحرية

التنوع البيولوجى

البحر الاحمر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة