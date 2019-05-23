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وزير الخارجية الروسى يزور سلوفينيا فى 29 مايو الجارى

الخميس، 23 مايو 2019 08:27 م
وزير الخارجية الروسى يزور سلوفينيا فى 29 مايو الجارى لافروف
أ ش أ
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 يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى سلوفينيا في 29 مايو الجاري في زيارة عمل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس - حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "في 29 مايو، سيزور وزير الخارجية الروسي جمهورية سلوفينيا في زيارة عمل. ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس جمهورية سلوفينيا ورئيس الوزراء ويجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية هذه الدولة".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه خلال المحادثة سوف يناقش الجانبان آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وفرص تعميق التعاون في المجالات السياسية، والتجارية الاقتصادية، والإنسانية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الوضع في جنوب شرق أوروبا وعدد من المشاكل الدولية الملحة.

وفي سياق متصل صرح السفير السلوفيني لدى روسيا برانكو راكوفيتس، في مارس الماضي، بأن الزيارة الأولى لرئيس وزراء سلوفينيا الجديد، ماريان شاريتس، إلى روسيا، يخطط لأن تتم في الخريف، مضيفاً أيضًا، بأن سلوفينيا ستُمثل على مستوى عالٍ في منتدى سان بطرسبرغ القانوني الدولي في مايو، وفي منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في يونيو.
 


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