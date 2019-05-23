وزيرا خارجية كوبا وكمبوديا يزوران الصين الأسبوع المقبل

بكين (أ ش أ)

يقوم وزيرا خارجية كوبا وكمبوديا بزيارة إلى الصين خلال الفترة من 28 مايو الحالى حتى أول يونيو المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ، فى تصريح اليوم، إن وزير الشؤون الخارجية الكوبى برونو رودريجيز سيقوم بزيارة إلى الصين خلال الفترة من 28 حتى 30 مايو الجارى، بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وأضاف كانغ أن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كمبوديا براك سوخون سيقوم بزيارة إلى الصين خلال الفترة من 30 مايو حتى أول يونيو المقبل، بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي.