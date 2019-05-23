موظفو ماليزيا يتنكرون فى زى طباخين لضبط المفطرون فى شهر رمضان

كتب محمد جمال

يعتاد البعض على الهروب من صيام شهر رمضان حتى وصلت الأمور إلى التنكر لضبط المفطرين،ولذلك لجأ الموظفون الحكوميون فى ماليزيا لارتداء زيا مدنيا ويتنكرون كطباخين ونوادل فى مطاعم مقاطعة سيجامات، بهدف ضبط المسلمين الذين يفطرون فى شهر رمضان، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.



وتقوم مجموعة الموظفين تلك بمراقبة أكثر من 185 مطعما ومقهى فى مقاطعة سيجامات، الواقعة فى ولاية جوهور، حيث يملك بعضهم خبرات عالية فى طهى الأكلات الشعبية اللذيذة، ما يؤهلهم العمل كطباخين متخفين.





ويتميز هؤلاء "المخبرون" بإتقانهم للغتين الإندونيسية والباكستانية، حتى يقتنع الزبائن أنهم فعلا من المهاجرين الذين يعملون فى مطاعم ماليزيا، إذ تحتضن البلاد نسبة كبيرة منهم.



وتصل عقوبة المسلمين المفطرين فى ولاية جوهور الماليزية إلى حد السجن 6 أشهر أو دفع غرامة مالية بنحو 240 دولارا أمريكيا، أو كليهما معا.





وكانت جماعة "أخوات فى الإسلام"، المدافعة عن حقوق المسلمات فى ماليزيا، قد انتقدت إجراءت "مخبرى رمضان"، واعتبرتها "مخجلة وتعطى انطباعا خاطئا عن الإسلام فى عيون إخواننا المسلمين، وعيون الناس من الأديان الأخرى".





وعلى الرغم من أن مسلمى ماليزيا يتبعون نهجا متسامحا للدين الإسلامي، إلا أن انتقادات عديدة تشير إلى تنامى النهج المحافظ خلال السنوات القليلة الماضية.