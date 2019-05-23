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ممثل أسترالى يكسب تعويض 2 مليون دولار من صحفى شهر بسمعته

الخميس، 23 مايو 2019 07:41 م
ممثل أسترالى يكسب تعويض 2 مليون دولار من صحفى شهر بسمعته جيفرى راش
كتبت – هناء أبو العز
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حصل الممثل الأسترالي الحائز على جائزة أوسكار جيفري راش على تعويضات بقيمة 2.9 مليون دولار أسترالي، في قضية تشهير ضد ناشر وصحفي بسبب تقارير اتهم فيها بالقيام بسلوك غير مناسب تجاه ممثلة.
 
وكان راش 67 عاما، قد أقام دعوى قضائية ضد ناشر صحيفة "ديلي تيلغراف" - ومقرها سيدني - والصحفي جوناثان موران في المحكمة الفيدرالية بسبب تقريرين وملصق نشروا أواخر عام 2017.
 
ووفقُا لسكاى نيوز عربية فإن القاضي مايكل ويني قد منح  اليوم الخميس راش 1.98 مليون دولار تعويضا عن "خسارة اقتصادية" بسبب التشهير، وذلك بعد أن حكمت محكمة لصالح راش في إبريل الماضي.
 
 
 

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