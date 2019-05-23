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مشوى أو محمر لحم الحمام مفيد لصحتك

الخميس، 23 مايو 2019 03:30 ص
مشوى أو محمر لحم الحمام مفيد لصحتك حمام-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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"مشوى أو مقلى".. الحمام من أجود أنواع اللحوم التى يفضلها الكثيرون، نظرا لمذاقه الطيب كما انه يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية.

لحم الحمام
لحم الحمام

 

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الفوائد التي تعمل على جسم الإنسان فور تناوله للحمام وذلك وفقا لموقع " mediaforus"، ومنها: 

1:يحتوى الحمام على نسبة كبيرة من البروتين والفيتامينات الاخرى التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط، كما انه يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من السموم والبكتيريا.

2:يحتوى الحمام على كمية كبيرة من الفيتامينات الهامة لصحة الطفل وتساعد على النمو السريع وتحسين صحة الجهاز العصبى عنده.

3:يعمل على تعزيز صحة وقوة العظام وحمايتها من الهشاشة والكسور، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

حمام
حمام

 

4:يحتوى الحمام على نسبة كبيرة من المواد التى تساعد على المواد المقاومة للالتهابات، وذلك لأنه يساعد على التئام الجروح.

5:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وحمايتها من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها.

6: يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.

7:يحد من خطر الاصابة بمرض السرطان، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.

8:يحد من خطر الاصابة بالشيخوخة ويساعد على تحسين الذاكرة والوقاية من الخرف والزهايمر.

 


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