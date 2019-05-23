مركز أورام طنطا يطلق مبادرة لشراء جهاز استئصال أورام بنصف مليون جنيه

الغربية – عادل ضرة

أطلق الدكتور إسلام صبرى مدير مركز أورام طنطا، والدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز، مبادرة "ايد بإيد" لتوفير جهاز إجراء العمليات الجراحية هارمونيك gen11 بتكلفة 500 ألف جنيه، لقدرته علي استئصال الأورام بشكل أسرع وأدق، مع الحفاظ علي الأنسجة و الشرايين و الأوردة المحيطة بالورم، ما يسهم في نجاح كثير من العمليات و إنقاذ حياة مرضي الأورام.

وقال الدكتور أحمد الصاوي نائب مدير المركز فى تصريحات له، إنه تم عقد اجتماع للمتبرعين بالجهاز، وتم الاتفاق على تفويض احدي المتبرعات للتواصل مع الراغبين فى التبرع، لشراء هذا الجهاز الحيوي على أن يتم التبرع طبقا لشروط وآليات مبادرة "أيد بايد" وهي أن يحتفظ كل متبرع بأمواله و عند اكتمال ثمن الجهاز، يتم التواصل مباشره بين المتبرعين و الشركة المنتجة لشراء الجهاز وتوقيع عقود الصيانة، وتسليم الجهاز لإدارة المركز.