مجلس الاستئناف الأجنبى ببلجيكا يلغى قرار منح الفلسطينيين حق اللجوء

كتب أحمد علوى

ألغى مجلس الاستئناف الأجنبى ببلجيكا، والذى ينظر فى قضايا اللجوء عند الاستئناف قرار منح الفلسطينيين من غزة حق اللجوء، وفقًا لتقارير صحيفة دو ستاندر يوم الخميس.



وقال التقرير، إنه حتى نهاية العام الماضى مُنح الفلسطينيون القادمين من غزة حق اللجوء فى بلجيكا، لكن فى شهر ديسمبر الماضى غيرت المفوضية العامة سياستها بعد أن أعادت السلطات فتح معبر رفح.



وبالفعل جرى الاعتراف بعدد أقل بكثير من الفلسطينيين كلاجئين.



وأكد الناطق باسم المجلس لصحيفة دى ستاندرد، أن القرار يتخذ على أساس كل حالة على حدة، وأن الوضع فى غزة متقلب للغاية.



جدير بالذكر، أن وزيرة اللجوء والهجرة ماجى دى بلوك، قد أعلنت فى ديسمبر الماضى، أن الفلسطينيين لا حق لهم فى اللجوء فى بلجيكا وأنها ترغب فى إعادة اللاجئين الموجودين فى بلجيكا على أساس تحسن الوضع السياسى فى فلسطين.