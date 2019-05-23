ليه عينيك بتكون منتفخة بعد البكاء.. اعرف السبب العلمى

كتبت فاطمة خليل

العيون هى نافذة الروح وتكشف الكثير عن كل شخص، فعلى سبيل المثال، قد تكشف العيون الحمراء عن السهر لساعات طويلة أو كثرة التحديق في الهاتف، وكذلك تكشف العين المنتفخة عن قيامك بالبكاء، مهما حاولت اخفاء الأمر فإن حدث انتفاخ للعين شى اساسي يحدث بعد البكاء.

وبحسب موقعscience فإن سبب انتفاخ العين بعد البكاء هو أن الدموع التي تبكيها واسمها الدموع العاطفية أقل ملوحة من الدموع الطبيعية، لذلك يتدفق الماء مرة أخرى إلى أنسجة العين الملحية حول العين، مما يسبب تورم تلك الأنسجة.



البكاء

عندما تبدأ في البكاء ، تبدأ الدموع في التغلب على قناة الأنف في القناة المسيلة للدموع ، مما يتسبب في تدفق التيار إلى وجهك.

في هذه المرحلة ، تكون غالبية السوائل على وجهك هي الدموع العاطفية المائية قليلة الملح، تعمل الغدد الدمعية التي تنتج هذه الدموع بكثافة لإنتاج هذا التيار اللامتناهي من الدموع هذا الإفراط في الإنتاج المفرط يمكن أن يسبب التهابًا في هذه الغدد الصغيرة ، وهو أحد الأسباب الأساسية وراء التورم في تلك المنطقة من الوجه.

و البكاء حلقة مفرغة، فكلما بكيت أكثر ، كلما أصبحت الغدد ملتهبة كلما زاد تورم الأنسجة وانتفاخ العين.