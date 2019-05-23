كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط يقدم وجبات الإفطار على الطرق السريعة

دمياط معتز الشربينى - عبده عبد البارى

حرص كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط ،الأب هشام بندلى المعروف بالقمص بندليمون على إعداد مائدة سحور لعدد من أصدقاءه المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ووجه الدعوة لعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشخصيات العامة بدمياط، وتم تنظيم اللقاء تحت شعار "متجمعين فى حب مصر وتحيا مصر".

كما حرص الأب بندليمون ، على تعليق فانوس رمضان مصنوع من الخشب فى مدخل الكنيسة احتفالا بهذه المناسبة. وشارك الأب بندليمون فى عدد كبير من موائد الإفطار على مدار الشهر بدعوة من أصدقاءه المسلمين.

من جانبهم، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة فيس بوك ، صورا للأب بندليمون ديمترى راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط وهو يوزع وجبات الإفطار على الطرق السريعة ، ويقدم الماء والتمر للمواطنين. النشطاء أبدوا إعجابهم بتلك الصور، وأهالى محافظة دمياط ومن يعرفون الأب بندليمون عن قرب اعتادوا مشاهدة الأب فى ظروف مختلفة تؤكد عمق العلاقات بين الأقباط والمسلمين.

"اليوم السابع " رصد مواقف عدة للأب بندليمون ، فى مقدمتها ما حدث فى عام 2013 حيث الأب بندليمون ، مئات المصلين بمسجد الرحمن بحضور خطبة الجمعة ، كما اعتاد الأب بندليمون ، التواجد فى المناسبات والأعياد الإسلامية لتقديم التهنئة ، الى جانب تنظيم العديد من الموائد لتناول السحور داخل كنيسته ولم يتوقف على ذلك بل يشارك فى معظم موائد الإفطار التى تنظمها مديرية التضامن الاجتماعى، وقام بندليمون بتوزيع وجبات الإفطار والتمر والمياه على المارة على الطرق السريعة مؤخرا.



جانب من التجهيزات



فانوس رمضان بالكنيسة



فانوس رمضان



كاهن الكنيسة يجهز مائدة السحور



كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط وعدد من أصدقاؤه المسلمين



كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط يقدم وجبات الإفطار



كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط يقدم وجبات الإفطار



كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط يقدم وجبات الإفطار



كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط يقدم وجبات الإفطار



كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط يقدم وجبات الإفطار