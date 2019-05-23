عميد تربية طنطا يتفقد سير الامتحانات بالكلية

الغربية - عادل ضرة

تفقد الدكتور سمير الخويت ، عميد كلية التربية بطنطا انتظام أعمال الامتحانات فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بالكلية، يرافقه الدكتور عبد الحميد المنشاوي ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأعلن "الخويت" أنه تم توفير المناخ الملائم وانتظام عمل كافة وسائل التهوية، وخاصة المراوح الكهربائية، بجانب توفير المظلات فى أماكن الانتظار للطلاب فى فترات الإستراحة، بما يتلاءم مع ارتفاع درجات الحرارة التي سادت البلاد مؤخراً ، مؤكداً على ضرورة توفير سيارة إسعاف بالقرب من اللجان مع تواجد الجهاز الطبي تحسبًا لأى حالة من الحالات المرضية الطارئة.

تفقد الامتحانات تفقد الامتحانات تفقد الامتحانات تفقد الامتحانات