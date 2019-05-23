سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عميد تربية طنطا يتفقد سير الامتحانات بالكلية

الخميس، 23 مايو 2019 04:45 م
عميد تربية طنطا يتفقد سير الامتحانات بالكلية تفقد الامتحانات
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق
تفقد  الدكتور سمير الخويت ، عميد كلية التربية بطنطا انتظام أعمال الامتحانات فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بالكلية، يرافقه الدكتور عبد الحميد المنشاوي ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
 
وأعلن "الخويت" أنه تم توفير المناخ الملائم وانتظام عمل كافة وسائل التهوية، وخاصة المراوح الكهربائية، بجانب توفير المظلات فى أماكن الانتظار للطلاب فى فترات الإستراحة، بما يتلاءم مع ارتفاع درجات الحرارة التي سادت البلاد مؤخراً ، مؤكداً على ضرورة توفير سيارة إسعاف بالقرب من اللجان مع تواجد الجهاز الطبي تحسبًا لأى حالة من الحالات المرضية الطارئة.
 
 
PHOTO-2019-05-23-15-26-07 (1)
تفقد الامتحانات
PHOTO-2019-05-23-15-26-07 (2)
تفقد الامتحانات
PHOTO-2019-05-23-15-26-07 (3)
تفقد الامتحانات
PHOTO-2019-05-23-15-26-07
تفقد الامتحانات

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الطلاب المكفوفين بمركز نور البصيرة

مصر

أخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

جامعه طنطا

تربيه طنطا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة