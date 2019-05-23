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علامات صامتة على التهاب المعدة.. منها الشعور بالشبع السريع

الخميس، 23 مايو 2019 03:30 م
علامات صامتة على التهاب المعدة.. منها الشعور بالشبع السريع التهاب المعدة وأعراضه الصامتة
كتبت إيناس البنا
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التهاب المعدة هى حالة يتم تشخيصها بناءً على خزعة من بطانة المعدة، خاصة إذا كنت تعانى من ألم وحرقة فى معدتك، خاصة إذا كان الألم في الجانب الأيسر من بطنك.

 

ويعرض تقرير " onlymyhealth" العلامات الصامتة على التهاب المعدة والتى قد ترتبط بمشاكل صحية .

 

الشعور بالانتفاخ
 

هناك العشرات من الأسباب وراء انتفاخ المعدة ، وفي معظم الأحيان تكون طبيعية تمامًا ومع ذلك ، إذا شعرت أن ذلك يحدث طوال الوقت أو بعد معظم الوجبات ، فقد ترغب في استكشاف الأسباب.

 

التجشؤ الكثير
 

يميل الأشخاص المصابون بالتهاب المعدة إلى فرط نمو البكتيريا معينة في أحشائهم، وتعد واحدة من أهم أسباب التهاب المعدة (إلى جانب الاستخدام المفرط لمسكنات الألم التي لا يمكن وصفها بدون وصفة طبية).

الشعور بالانتفاخ

الشعور بالانتفاخ


 

الشعور بالشبع حتى بعد تناول وجبة صغيرة
 

من الآثار الجانبية الأخرى لبكتيريا المعدة الشعور بالراحة بشكل غير مريح في الجزء العلوي من المعدة بعد تناول وجبة صغيرة، فيمكن أن تؤدي البكتيريا إلى تراكم الغاز ، وتضخيم المعدة وتؤدي إلى الشعور بالامتلاء ، مما قد يكون من أعراض التهاب المعدة.

 

b12

b12



 

لديك نقص فيتامين B12
 

تحصل على هذا الفيتامين من اللحوم والألبان والبيض ، وهو ضروري للحفاظ على صحة الجسم ومستويات الطاقة الخاصة عالية، يمكن لعدوى بكتيريا H. pylori أن تمنع قدرة جسمك على تحطيم البروتين اللازم لامتصاص هذا الفيتامين من الطعام.

 


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التهاب المعدة

فيتامين ب12

التجشؤ

غازات

بكتيريا المعدة


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