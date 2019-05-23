ضبط 5 أطنان سمن وزبدة مغشوشة بحوزة تاجر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على تاجر، لاتهامه بالغش التجاري، وحيازته 5 أطنان و721 كيلو من السمن والزبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لبيعها للمواطنين مستغلا إقبال المواطنين على شراءها خلال شهر رمضان.

كماأسفرت حملة لمباحث التموين، عن تحرير 109 قضية، إدارة منشأة بدون ترخيص، وغش تجاري، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءاتالقانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.