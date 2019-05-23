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ضبط 2,9 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة بالجيزة

الخميس، 23 مايو 2019 04:27 م
ضبط 2,9 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة بالجيزة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تمكنت مباحث تموين الجيزة من ضبط صاحب سيارة محملة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وبلغ إجمالى المضبوطات عدد 125 كجم لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الأدمى وتحرر المحضر رقم 8716 جنح قسم شرطة الجيزة. 
 
كما تم ضبط صاحب محل جزارة بدون ترخيص وبلغ إجمالى المضبوطات 115 كجم لحوم بتلو مذبوحات خارج المجازر الحكومية وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابه العامة، كما تم ضبط مصنع لتعبئه المواد الغذائيه بدون ترخيص من الجهات المختصة وبلغ اجمالى المضبوطات 2 طن 398 كجم ( زيت زيتون – زين اولين – خل تفاح – مياه مورد ) بدون بيانات ومجهول المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمى وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة . 
 
وتمكنت مباحث التموين بالجيزة من ضبط صاحب محل جزارة وبلغ إجمالى المضبوطات عدد 30 كجم لحوم كندوز من مذبوحات خارج المجازر الحكومية ، كما تم ضبط صاحب محل جزارة آخر وبلغ إجمالى المضبوطات عدد 32 كجم لحوم بقرى قائم بالعظم من مذبوحات خارج المجازر الحكومية، وكذلك تم ضبط 156 كجم لحوم بقرى كبير قائم بالعظم و 75 كجم دبريهات غير صالحة للاستهلاك الادمى بمحل جزارة آخر وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة.
 

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الجيزة

مباحث التموين

تموين الجيزة

لحوم غير صالحة


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