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ضبط 17 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

الخميس، 23 مايو 2019 12:34 م
ضبط 17 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأشرف على الحملة، اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية.
 
أسفرت الحملة، عن ضبط 17 مخبزا بمركزى كوم حمادة ودمنهور، لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وكذلك تجميع الدقيق المدعم لإعادة بيعه فى السوق السوداء، للتربح والكسب غير المشروع.
 
تم تحرير المحاضر اللازمة، منهم تحرير محضر إغلاق لأحد المخابز بمركز الدلنجات، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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