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صور..فى احتفالية السفارة اليمينة بالعيد الوطنى..محمد مارم: نثمن الجهود المصرية فى تقديم التسهيلات لأبناء الجالية

الخميس، 23 مايو 2019 03:12 م
صور..فى احتفالية السفارة اليمينة بالعيد الوطنى..محمد مارم: نثمن الجهود المصرية فى تقديم التسهيلات لأبناء الجالية سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم
إيمان حنا
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ثمن سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم جهود الأشقاء فى جمهورية مصر العربية فى دعم الشرعية الدستورية وتقديم التسهيلات لأبناء الجالية اليمنية المقيمة هنا فى مصر، مؤكداً بأن العلاقات اليمنية المصرية كانت وستظل نموذجاً للإخاء والتعاون العربى المشترك.

 

جاء ذلك خلال حفل إفطار رمضاني أقامته السفارة اليمنية بالقاهرة بمناسبة العيد الوطنى الـ 29 للجمهورية اليمنية، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان وقيادات وأبناء الجالية اليمنية فى مصر.

وأعرب مارم عن تقديره وكافة أبناء الجالية على الاهتمام والرعاية اللتين توليهما القيادة السياسية اليمينة لكافة أبناء الشعب في الوطن والمهجر.

 

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وقال مارم " لا شك أن هذه الذكرى تمر علينا اليوم فى ظل ظروف صعبة تعيشها بلادنا وشعبنا نتيجة انقلاب الميليشيا الحوثية وما ترتب عليه من معاناة إنسانية لكافة أبناء الشعب ، لكننا عازمون جميعاً على الوقوف صفاً واحداً مع قيادتنا الشرعية من أجل انهاء هذا الوضع المختل واستعادة دولتنا وبناء اليمن الاتحادى الجديد الذى رسمت ملامحه مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل ".

 

ومن جانبه دعا رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني أبناء الجالية بمختلف توجهاتهم السياسية الى الالتفاف حول جهود الشرعية الدستورية لبلادنا بقيادة  الرئيس عبدربه منصور هادى من أجل استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من ايران على الدولة ومؤسساتها.

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سلطان البركانى

وقال البركاني "لقد عانى أبناء شعبنا الكثير، وقدم منهم التضحيات تلو التضحيات من أجل تحقيق الوحدة اليمنية وها هم اليوم يناضلون ويقدمون التضحيات من أجل إستعادة الدولة وانهاء مشروع الانقلاب الطائفى الذى يريد اعادة عجلة التاريخ الى الوراء".

 

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وأكد البركانى على اعتزازه بحضور هذه الفعالية التي تجمع فيها أبناء الجالية من مختلف محافظات الجمهورية للاحتفاء بذكرى تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة التي جاءت كنتيجة حتمية لنضالات أجيال من أبناء شعبنا اليمني وتجسدت إلى واقع ملموس في مثل هذا اليوم من العام ١٩٩٠م .

 


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