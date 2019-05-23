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الخميس، 23 مايو 2019 01:23 م
خالد صلاح
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صور .. غلق 4 محلات بدون ترخيص شرق الإسكندرية

الخميس، 23 مايو 2019 12:23 م
صور .. غلق 4 محلات بدون ترخيص شرق الإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية جاكلين منير
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نفذت لجنة الغلق بحى شرق الإسكندرية، عدد 4 قرارات غلق إدارى بنطاق حى شرق، حيث تمكنت اللجنة من غلق وتشميع مطعم، و محل ملابس، و كافية، و محل أحذية، وذلك لعدم وجود تراخيص.
 
جاءت الحملة، بحضور رئيس لجنة الغلق، وأعضاء اللجنة، وبمصاحبة قوة أمنية من قسم شرطة رمل أول. 
 
تأتي تلك الحملات، تنفيذا لتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس الحى، بتنفيذ كافة قرارات الغلق وتشميع كافة المحلات المخالفة والغير مرخصة بنطاق الحى.
 
غلق 4 محلات بدون ترخيص شرق الاسكندرية (1)
غلق 4 محلات بدون ترخيص شرق الاسكندرية (1)

غلق 4 محلات بدون ترخيص شرق الاسكندرية (2)
غلق 4 محلات بدون ترخيص شرق الاسكندرية (2)

غلق 4 محلات بدون ترخيص شرق الاسكندرية (3)
غلق 4 محلات بدون ترخيص شرق الاسكندرية (3)

 


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