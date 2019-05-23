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صور.. عمال المخابز بالأقصر يتحدون حرارة الطقس لخدمة الصائمين

الخميس، 23 مايو 2019 02:01 م
صور.. عمال المخابز بالأقصر يتحدون حرارة الطقس لخدمة الصائمين
الأقصر – أحمد مرعى
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وسط درجات الطقس المرتفعة بمحافظة الأقصر واختفاء المواطنين من الشوارع بعد تحذيرات هيئة الارصاد، حرص عمال المخابز منذ الصباح، على التواجد داخل مخابزهم لتوفير الخبز للصائمين فى شهر رمضان المبارك. 
 
وقال أحمد صبحي صاحب مخبز بشارع المدينة المنورة، إن جميع العاملين بالمخبز يعملون منذ الصباح لخبز الكمية المطلوبة للمواطنين على مدار شهر رمضان المبارك لخدمة الأهالى رغم حرارة الطقس، مشيرا إلى أن مهمتهم توفير الخبز المطلوب من المواطنين يومياً. 
 
وفى نفس السياق، أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، رفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة موجة الحر الحالية والموجات التالية المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف الجارى وأكدت المديرية على جاهزية المستشفيات لإستقبال حالات الإجهاد الحرارى، كما أنه تم التنبيه علي جميع المستشفيات باستقبال أى حالة تعانى من إنهاك حرارى أو ضربة شمس وعلاجها فوراً.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة - فى بيان صحفى - على جاهزية جميع المستشفيات حيث يوجد غرف مكيفة باستقبال جميع المستشفيات وبها تمريض مدرب للتعامل مع مثل هذه الحالات، كما تم التأكد من توافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك  من وسائل علاج الإجهاد الحرارى وضربات الشمس، وتم التنبيه أيضاً علي مديري الإدارات الصحية بتجهيز جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة بالاستعداد لاستقبال أي حالة طوال فترة النهار.
 
وتم تكليف إدارتى الثقافة الصحة والإعلام والتربية السكانية بالتفاعل مع المواطنين وإلقاء ندوات تثقيفية ونصحهم بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة ذات الألوان الفاتحة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة ، مع شرب كميات كبيرة من السوائل ، والتواجد بأماكن متوفر بها تكييف أو مراوح  وعلى مرضى السكري والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات الصحية.
 
وأكدت الدكتورة كريستين جرجس مدير ادارة الإعلام في صحة الأقصر، أن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدي إلى اضطراب فى وظائف الجسم، وتتمثل الأعراض العامة للحالات المصابة في صداع وعدم اتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة فى الجسم ، وتقلص وألام حادة بالعضلات ، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس واضطراب فى الرؤية ، وإحساس بالعطش مع انخفاض ضغط الدم.
 
وأشارت مدير الاعلام، حول تجنب موجة الحرارة الشديدة التى تكتسح البلاد مشيرة إلى أنه يجب أن نبتعد عن بعض الأطعمة بقدر المستطاع فى أيام الموجات الحارة ومنها اللحوم والأسماك والبيض والجمبرى والمأكولات البحرية بشكل عام لأنها تزيد من سخونة الجسم مما قد يحدث اضطرابات فى المعدة مع ارتفاع حرارة الجو،وعدم وتناول الأطعمة المشوية عامة فى ظل ارتفاع درجات حرارة الجو لأنها تعمل على ارتفاع حرارة الجسم.
 
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