صور.. "جمعة" من معاق يمشى على يديه لصاحب محل صيانة أجهزة كهربائية بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

وسط مخزن كبير يمتلئ بالأجهزة الكهربائية المستعملة بمختلف أنواعها تجده يجلس على كرسى ومنهك فى عمله وفى يده "مفك" وأمامه تلفزيون قديم ويتعامل معه بعناية ودقة كأنه يعيد تصنيعه من جديد ولا تتخيل أن صاحب هذه الإرادة الذى ذيع صيته فى كل القرى المحيطة به بأنه أفضل من يصلح الأجهزة الكهربائية التالفة مصاب بشلل تام فى قدميه ويمشى على يديه إنه جمعة رمضان صاحب الـ32 عاما ابن قرية بشير بمحافظة الفيوم والذى قدر له أن يكون معاق الحركة وسليم الإرادة يعمل بدأب ويعيد الأجهزة الكهربائية إلى حالتها التى تم شراؤها بها ورغم أن صنعته لا تدر دخلا كبيرا إلا أنه يرى فيها كل الحياة ولا تسقط عن لسانه كلمة "الحمد لله".

يقول جمعة: إنه لم تسمح له الظروف بالالتحاق بالمدرسة والحصول على شهادة رغم أن التعليم كان حلمه الكبير ولكنه قرر أن يكون له مهنة يتميز بها وحاول العمل بالعديد من المهن وتعلم حرفة ولكنه فشل فى العديد منها وفى يوم كان يمسك بجهاز كاسيت قديم متعطل وقام بفتحه بمفك وعبث به ووجد أن الأمر ممتع وتمكن من إصلاحه وبدأ يبحث عن الأجهزة المعطلة بمنزله ومنزل جيرانه وتمكن من إصلاحها جميعها وبدأ صيته يذاع فى قريته والقرى المجاورة وبدأت تأتى له أجهزة بها أعطال كبيرة وفشل أصحابها فى إصلاحها وكان يتحدى نفسه والفعل ينجح فى ذلك حتى أصبح أشهر من يقوم بذلك فى مركز الفيوم التابع له قريته.

وأكد جمعة أن من الصعوبات التى تواجهه دوما هى ذهابه إلى مدينة الفيوم عبر المواصلات لشراء قطع الغيار لإصلاح الأجهزة، لافتا إلى أنه يضطر لذلك لأن لديه 4 أبناء ويحاول أن يوفر لهم حياة كريمة من خلال عمله بصيانة الأجهزة الكهربائية.

وعن حلمه لفت جمعة إلى أنه يحلم بموتوسيكل "بيتش باجي" يتمكن من النزول به إلى المدينة وشراء قطع الغيار ولفت إلى أنه يحلم بأى فرصة عمل من المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة لتأمين دخل ثابت لأبنائه ويتمنى لو أن يساعده اللواء عصام سعد محافظ الفيوم فى توفيرها له، مشيراً إلى أنه تعمد أن يكون المحل الذى يقوم فيه بتصليح الأجهزة داخل منزله وهو ما يجعل زوجته وأبناءه يساعدونه.