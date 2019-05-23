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صور.. الأسايطة يحولون نهر النيل والترع لمنتجع ومصيف هربا من حرارة الجو والصيام

الخميس، 23 مايو 2019 02:52 م
صور.. الأسايطة يحولون نهر النيل والترع لمنتجع ومصيف هربا من حرارة الجو والصيام الشباب يقفزون فى الترعة
أسيوط ـ محمود عجمى
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لجأ أهالى محافظة أسيوط بمختلف القري والمراكز، للسباحة في مياه النيل والترعة الإبراهيمية، هربًا من أشعة الشمس الحارقة خلال فترة الصيام شهر رمضان الكريم، وتزامنا مع درجة الحرارة المرتفعة التي تجتاح المحافظات.

وحول الشباب والأطفال نهر النيل والترعة الإبراهيمية إلي منتجع ومصيف لمواجهة حرارة الجو المرتفعة اليوم الخميس، والسباحة في الفترة من بعد الظهر حتي ما قبل آذن المغرب، للتخفيف من تأثير درجات الحرارة المرتفعة علي صيامهم؛ إذ اصبحت مياه النيل والترع المتنفس الوحيد للأهالي للهرب من حرارة الجو الشديدة، والتخفيف من مشقة الصيام.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجة حرارة الجو لتصل إلى ذروتها اليوم الخميس لتصل إلى 45 درجة، وتأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى والدبلومات، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

وفي ذات السياق أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تخطت لـ 48 درجة مئوية والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات اصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسباً لنشوب حرائق.

وناشد محافظ أسيوط، جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام باجراءات السلامة وتوخى الحذر وخاصة سائقى المركبات على الطرق الرئيسية لافتًا الى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز وكافة الجهات وقطاعات الخدمات لمواجهة موجة الطقس الحارة فضلا عن استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و "الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط" على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

 

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الأسايطة-يحولون-نهر-النيل-والترع-لمنتجع-ومصيف-هربا-من-حرارة-الجو-والصيام-(4)
 
 
الأسايطة-يحولون-نهر-النيل-والترع-لمنتجع-ومصيف-هربا-من-حرارة-الجو-والصيام-(5)
 
 
الأسايطة-يحولون-نهر-النيل-والترع-لمنتجع-ومصيف-هربا-من-حرارة-الجو-والصيام-(6)
 
 
الأسايطة-يحولون-نهر-النيل-والترع-لمنتجع-ومصيف-هربا-من-حرارة-الجو-والصيام-(8)
 
 
الأسايطة-يحولون-نهر-النيل-والترع-لمنتجع-ومصيف-هربا-من-حرارة-الجو-والصيام-(9)
 
 
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الأسايطة-يحولون-نهر-النيل-والترع-لمنتجع-ومصيف-هربا-من-حرارة-الجو-والصيام-(20)
 
 
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الأسايطة-يحولون-نهر-النيل-والترع-لمنتجع-ومصيف-هربا-من-حرارة-الجو-والصيام-(25)
 
 
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الأسايطة-يحولون-نهر-النيل-والترع-لمنتجع-ومصيف-هربا-من-حرارة-الجو-والصيام-(30)
 
 
الأسايطة-يحولون-نهر-النيل-والترع-لمنتجع-ومصيف-هربا-من-حرارة-الجو-والصيام-(33)

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