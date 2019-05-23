صحيفة تونسية: 1508 عمليات عسكرية شارك فيها 61 ألف عسكرى تونسى خلال عام

كتبت – هناء أبو العز

نفذت الوحدات العسكرية التونسية، فى إطار الضغط المتواصل على المجموعات الإرهابية بالمناطق العسكرية المغلقة ومناطق العمليات العسكرية 1508عمليات عسكرية خلال الفترة من يناير 2018 إلى مايو 2019، شارك فيها أكثر من 61 ألف عسكرى .



جاء ذلك وفق إحصائيات رسمية حصلت جريدة "المصدر" التونسية على نسخة منها، مشيرة إلى نجاح عناصر الهندسة العسكرية خلال الفترة نفسها من إبطال مفعول أكثر من 20 لغمًا تقليدي الصنع زرعتها العناصر الإرهابية بالمرتفعات الغربية.