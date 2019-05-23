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"صحة الدقهلية": تخصيص مستشفى الطلبة والطوارئ لاستقبال الحالات بلجان الامتحانات

الخميس، 23 مايو 2019 02:36 م
"صحة الدقهلية": تخصيص مستشفى الطلبة والطوارئ لاستقبال الحالات بلجان الامتحانات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية
الدقهلية – سارة الباز
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أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، أنه تم تجهيز مستشفى الطلبة الجامعى ومستشفى الطوارئ تحسبا لحدوث آى إصابات بين الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بجامعة المنصورة فى الفترة المسائية اليوم، والتى تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة، يتم استقبال حالات الإجهاد الحرارى وضربات الشمس بمستشفى الطلبة، ومستشفى الطوارئ الجامعى.
 
وأكد " مكي " فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لم تسجل أى حالات عبر الخط الساخن بالمديرية حتى الآن؛ لافتا إلى تجهيز جميع مستشفيات الاستقبال على مستوى المحافظة بغرف تجهيز؛ لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى وضربات الشمس، مجهزة بتكييف وحوض مياه ومصدر للمياه الباردة، وعيادة للكشف الطبى لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحالات الواردة للاستقبال.
 
 

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