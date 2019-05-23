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سيدة فى دعوى طلاق: حماتى تسببت فى إجهاضى وأجبرتنى على توقيع شيكات

الخميس، 23 مايو 2019 09:36 ص
سيدة فى دعوى طلاق: حماتى تسببت فى إجهاضى وأجبرتنى على توقيع شيكات محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت فيها محاولة استغلالها وأهلها على يد زوجها ووالدته، وذلك طمعا فى إجبارهم على سداد ديون زوجها، التى قدرت بمليون جنيه، مؤكدة: "عانيت طوال عامين من تصرفات زوجى وطريقته فى إدارة حياتنا وإهماله الذى تسبب فى خسارتنا الكثير من ممتلكاتنا وأموالنا، ليقرر والدى طرده من العمل".

وتابعت الزوجة "نهى.ع" أثناء تسوية جلسات القضية: "انهالت على حماتى بالضرب المبرح وركلى لأصاب بنزيف وأفقد الجنين بالشهر الخامس وتركتنى بين الحياة والموت، لتجبرنى على توقيع إيصالات أمانة وشيكات بمبلغ مليون جنيه، تحت التهديد بقتلى".

تضيف: كنت أدرك بأن تصرفات زوجى الحمقاء ستؤدى بى لكارثة، لكن لم يجرؤ لسانى على النطق بذلك خوفا من جبروته وعنفه، أرهقت أعصابى بسبب المشاكل التى يحدثها فذهبت لمنزل أهلى وعدت مجبرة بعد علمى بحمل طفل منه.

وتؤكد: "معاناتى بدأت حين وجدت زوجى يتهور فى اتخاذ القرارات المالية ودخوله فى مشاريع تجارية لا توجد له أى خبرات فيها، فكانت الخسارة متوقعة لنضطر لبيع كل ممتلكاتنا وأصبحنا منذ عامين نسكن فى منزل أسرته".

وتتابع "اعتاد على توبيخى وضربى وإهانتى، وحاول ابتزاز والدى بعد طرده له من العمل بسبب سرقته مبالغ مالية".


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