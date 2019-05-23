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سلطات الجمارك فى السعودية ترفع الحظر عن السجائر والشيشة الإلكترونية

الخميس، 23 مايو 2019 08:16 م
سلطات الجمارك فى السعودية ترفع الحظر عن السجائر والشيشة الإلكترونية السيجارة الالكترونية
وكالات الأنباء
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رفعت السلطات المختصة في السعودية الحظرعن استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية على أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هى جهة الاختصاص بفحص منتجات التبغ وإعداد مواصفات قياسية له، حسبما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

وذكرت مصادر مطلعة أن من واجبات الهيئة كذلك تحصيل الضريبة الانتقائية أسوة بالتبغ ومشتقاته.

وكشفت المصادر كذلك، عن السماح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب 200 سيجارة ذات التسخين الكهربائي، وأيضا كمية 60 مللتر من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الإلكترونية.


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